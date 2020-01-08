الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم ضبط أسلحة جنوب نابلس



وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "إنه تم ضبط بندقية وذخيرة في سيارة بالقرب من (يتسهار)، وتم اعتقال ثلاثة فلسطينيين".





















رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بالقرب من مستوطنة (يتسهار) جنوب مدينة نابلس، زاعمة ضبط أسلحة في سيارتهم.