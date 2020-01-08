الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم ضبط أسلحة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بالقرب من مستوطنة (يتسهار) جنوب مدينة نابلس، زاعمة ضبط أسلحة في سيارتهم.
وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "إنه تم ضبط بندقية وذخيرة في سيارة بالقرب من (يتسهار)، وتم اعتقال ثلاثة فلسطينيين".
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بالقرب من مستوطنة (يتسهار) جنوب مدينة نابلس، زاعمة ضبط أسلحة في سيارتهم.
وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "إنه تم ضبط بندقية وذخيرة في سيارة بالقرب من (يتسهار)، وتم اعتقال ثلاثة فلسطينيين".
التعليقات