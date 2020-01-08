البنتاغون: الصواريخ الإيرانية أصابت عراقيين فقط

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بأن الإصابات جراء الهجمات الإيرانية على قاعدتين أمريكييتن في العراق، تقتصر حتى الآن على العراقيين فقط.



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أكدت تعرض قاعدتين عسكريتين على الأقل، تستضيفان قوات أميركية، وقوات من التحالف لمحاربة في العراق، لهجمات صاروخية، انطلقت من إيران.



وقال البنتاغون في بيان صحفي نشرته قناة (الحرة): في حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً باليستياً على القوات الأميركية، وقوات التحالف في العراق.



وأضاف:أن "من الواضح أن هذه الصواريخ، أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان عسكريين وأميركيين من قوات التحالف في عين الأسد وأربيل".



وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنها تتابع عن كثب تطورات الهجوم، الذي استهدف القوات الأميركية في العراق.



وقد كلف الرئيس ترامب نائبه مايك بنس، بإبلاغ قادة الكونغرس بآخر تطورات الوضع في العراق، قبل الرد على هجمات إيران.



بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 80 جندياً أمريكياً، قتلوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين، تضم قوات أمريكية في العراق.



ونقل التلفزيون، عن مصدر بالحرس الثوري قوله: "إن إيران ترصد 100 هدف آخر في المنطقة، إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد".