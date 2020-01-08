الشرطة البحرية بغزة تضبط 15 كيلوجراماً من سمك "الأرنب السام"

سمكة الأرنب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة البحرية، بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أنها ضبطت 15 كيلوجراماً من سمك "الأرنب السام".



جاء ذلك، أثناء تسيير دوريات تفتيشية على الصيادين، وبائعي الأسماك من قبل الشرطة، داخل ميناء غزة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وكانت بلدية غزة، أصدرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنويهاً مهماً حول سمكة (الأرنب السامة)، مشيرةً إلى أن التنويه صدر بعد رصد تداول بعض الصيادين والباعة للسمكة.



وقالت البلدية، عبر صحفتها الرسمية على (فيسبوك): إنه يمنع صيد، أوبيع، أو شراء، أو تداول السمكة، والتي يُطلق عليها أيضاً سمكة الثعبان أو الفوغو، سواء بشكلها الطبيعي، أو مسلوخة أو مطبوخة، أوغير ذلك.