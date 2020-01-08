وزير بريطاني: يجب على إسرائيل وقف التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

جانب التوسع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الدكتور آندرو موريسون، وزير شؤون الشرق الأوسط، البريطاني، إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية، بشكل فوري.



وقال موريسون، في تصريح له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعليقاً على إعلان إسرائيل لخطط بناء وحدات سكنية استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، وصل "دنيا الوطن": "تدين المملكة المتحدة، مضي الحكومة الإسرائيلية في خطط لبناء 1,900 وحدة سكنية أخرى في أنحاء الضفة الغربية".



وأضاف: "موقف المملكة المتحدة، راسخ، وهو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية الوصول إلى حل الدولتين".