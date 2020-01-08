أول تعليق من نتنياهو بعد القصف الإيراني لقاعدتين أمريكيتين في العراق



وقصفت قوات الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، بالصواريخ، قاعدتي (عين الأسد وأربيل) اللتين تضمان قوات أمريكية، في شمال وغرب العراق.



وأعلن التلفزيون الإيراني، عن أول رد انتقامي على عملية اغتيال قاسم سليماني، بإطلاق عشرات الصواريخ (أرض- أرض)، على قاعدة أمريكية في العراق.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل سترد بضربة قاضية وموجعة على كل من يحاول أن يهاجمها.جاء ذلك، في أول تعليق له بعد تعرض قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق لقصف صاروخي إيراني، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.وقال نتنياهو: إن إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يجب شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قتل سليماني؛ لأنه تسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وفق تعبيره، كما نقلت قناة (الجزيرة).