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القوة الصاروخية الإيرانية.. فيديو يرصد مرابض الصواريخ

القوة الصاروخية الإيرانية.. فيديو يرصد مرابض الصواريخ
جانب من قدرات إيران الصاروخية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع ( الموسوعة العسكرية السورية)، اليوم الأربعاء، فيديو يستعرض القوة الصاروخية الايرانية، من خلال عرض لمرابض الصواريخ من الداخل. 

هل تمتلك إيران صواريخ؟

تعد قدرات إيران الصاروخية جزءاً رئيسياً في جهدها العسكري، مع الأخذ بعين الاعتبار، النقص في قوتها الجوية مقارنة بخصومها الإقليميين كإسرائيل، والمملكة العربية السعودية.

ويصف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية القوة الصاروخية الإيرانية بأنها الأوسع في الشرق الأوسط، وتتألف بشكل رئيسي من صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. 

وتقول أيضاً: إن إيران أجرت تجارب في مجال تكنولوجيا الفضاء، بما يسمح لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات، تنتقل إلى مسافات أكبر.

بيد أن إيران أوقفت برنامجها للصواريخ بعيدة المدى كجزء من التزامها بالاتفاق الذي وقعته في عام 2015 مع القوى الكبرى، بحسب مركز أبحاث معهد الخدمات الموحدة الملكي (أر يو سي آي)، الذي يشير أيضاً إلى أنها قد تكون عاودت العمل في البرنامج في ضوء حالة عدم اليقين التي تكتنف مصير الاتفاق النووي، بعد خروج الولايات المتحدة منه، وفرضها عقوبات على إيران.

وعلى الرغم العقوبات المفروضة على إيران منذ سنوات، إلا أن إيران تمكنت من تطوير قدراتها في مجال الطائرات المُسيّرة.

 

الطائرات العسكرية الإيرانية 

وقد استخدمت الطائرات الإيرانية المُسيّرة في العراق منذ عام 2016 في القتال ضد تنظيم الدولة، كما اخترقت إيران المجال الجوي الإسرائيلي، باستخدام طائرات مُسيّرة مسلحة سُيرت من قواعد في سوريا، بحسب ( بي بي سي) الإيرانية. 

وفي يونيو/ حزيران 2019، اسقطت إيران طائرة أمريكية مُسيّرة، مبررة ذلك بأنها اخترقت المجال الجوي الإيراني، فوق مضيق هرمز.

ويقول جونثان ماركوس، مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاعية في (بي بي سي)، إن الجانب الآخر في برنامج إيران للطائرات المسيرة، هو رغبتها في بيع ونقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى حلفائها ووكلائها في المنطقة.

وفي عام 2019، استخدمت طائرات مُسيّرة وصواريخ في هجمات على منشآت نفطية سعودية، وقد أشار كل من السعودية والولايات المتحدة إلى صلة إيران بهذه الهجمات، على الرغم من نفي طهران لضلوعها فيها، وإشارتها إلى مسؤولية المتمردين في اليمن عنها.

 

حجم الجيش الإيراني

وحول حجم الجيش الإيراني، فثمه ما يقدر بـ 523 ألف عنصر من عديد القوات الفاعلة في مختلف الفعاليات العسكرية في إيران، بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز بحثي مقره بريطانيا.

ويشمل هذا العدد 350 ألف عسكري في الجيش النظامي، وما لا يقل عن 150 ألفاً من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وثمة نحو 20 ألفاً آخرين في عديد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، يُسيرون دوريات في قوارب مسلحة في مضيق هرمز، الذي كان موقعاً لهجمات استهدفت ناقلات نفط، تحمل أعلاماً أجنبية في عام 2019.

ويسيطر الحرس الثوري أيضاً على قوة (الباسيج)، وهي قوة أمنية تطوعية تساعد في قمع أي احتجاج أو معارضة داخلية، ويمكن لتلك القوة نظرياً، تحشيد مئات الآلاف من الأشخاص.

 

هل تمتلك إيران قدرات إلكترونية (سايبرية)

في أعقاب هجوم إلكتروني (سايبري) كبير في عام 2010 على المنشآت النووية الإيرانية، عززت إيران قدراتها في مجالات الفضاء السايبري (فضاء الإنترنت).

ويعتقد أن الحرس الثوري الإيراني، يمتلك وحدات قيادة إلكترونية تعمل في مجالات التجسس العسكري والتجاري.

وقال تقرير عسكري أمريكي في عام 2019: إن إيران استهدفت شركات طيران، ومتعاقدين في مجالات دفاعية، وشركات للطاقة والموارد الطبيعية والاتصالات في عمليات تجسس إلكترونية في أنحاء مختلفة من العالم.

وفي عام 2019 أيضاً، قالت (مايكروسوفت) إن جماعة قرصنة إلكترونية "مركزها إيران ومرتبطة بالحكومة الإيرانية" استهدفت حملة الرئيس الأمريكي، وحاولت اختراق حسابات مسؤولين في الحكومة الأمريكية.

 

من يقوم بالعمليات الخارجية؟

تدير قوة فيلق القدس، التي كانت بقيادة الفريق سليماني، عمليات سرية في الخارج، وهي تابعة للحرس الثوري، لكنها ترسل تقاريرها إلى المرشد الأعلى في إيران، ويعتقد أنها تضم نحو 5000 عنصر من قوات النخبة.

وقد نشرت هذه القوة في سوريا، حيث لعبت دوراً استشارياً في مساعدة عناصر عسكرية موالية للرئيس السوري بشار الأسد، وميليشيات شيعية، قاتلت معهم.

وفي العراق، دعمت قوات شبه عسكرية، يُهيمن عليها الشيعة أسهمت في هزيمة جماعة تنظيم الدولة.

بيد أن الولايات المتحدة، تقول: إن فيلق القدس، يقوم بدور أكبر في تقديم التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات لمنظمات صنفتها واشنطن بجماعات إرهابية في الشرق الأوسط، ومن بينها حزب الله اللبناني، وجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقد حدت المشكلات الاقتصادية والعقوبات المفروضة على إيران من واردات إيران العسكرية، والتي هي صغيرة نسبياً بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة.

وتعادل قيمة ما استوردته إيران في مجال الدفاع للفترة من 2009 إلى 2018 نحو 3.5 في المئة فقط، مما استوردته السعودية في الفترة نفسها، بحسب مركز دراسات السلام الدولي في ستوكهولم، ومعظم ما تستورده إيران في هذا المجال، يأتي من روسيا والبقية من الصين.

 

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