قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين من الضفة الغربية، ومدينة القدس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



ووفقاً لمعلومات وصلت "دنيا الوطن"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت كلاً من: محمد أحمد ديرية، ومحمد ثوابتة، وداوود ثوابتة، بعد مداهمة منازلهم والتنكيل بهم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر حدوش من مخيم العروب شمال الخليل، ومحمد مسالمة، بعد اقتحام منزله في بيت عوا جنوب المدينة.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين محمد محسن وجواد النوافلة، بعد مداهمة منزليهما في بلدة أبو ديس شرق المدينة.



وفي رام الله، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الفتى أكرم الريماوي، من بلدة بيت ريما غرب المدينة، وداهمت بلدة بيرزيت قضاء رام الله.



كما داهمت قوات الاحتلال، مناطق متفرقة في الضفة، دون أن يبلغ عن اعتقالات، بينها يعبد قضاء جنين وبلدتا بورين وعراق بورين جنوب نابلس وعزون شرقي مدينة قلقيلية.