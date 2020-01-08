هيئة الأسرى تكشف تطورات الوضع الصحي للأسيرين زهران والشوبكي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، تطورات الوضع الصحي للأسيرين أحمد زهران المضرب عن الطعام، لليوم 108 على التوالي، وفؤاد الشوبكي.



وقالت الهيئة على لسان مسؤول الإعلام فيها، حسن عبد ربه: إن الأسير زهران، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الثامن بعد المئة، ويتنقل ما بين عيادة (سجن الرملة)، ومستشفى (كابلان)، والتي هو موجود فيها، بسبب تدهور وضعه الصحي.



وأضاف: أن الأسير زهران، فقد نحو 35 كليو جراماً من وزنه، بسبب مدة الإضراب الطويلة، ويعاني من نقص في كمية السوائل، ونسبة الأملاح في الجسم، وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على وظائف الأعضاء الحيوية كالكلي والكبد.



وقال عبد ربه: إن الأسير زهران، لا يستطيع النوم، ويعاني من حالات الأرق والدوخة، وهو يتحرك من خلال كرسي متحرك، وفي أي لحظة، يمكن أن يُصاب بمشاكل صحية.



وفيما يتعلق بالوضع القانوني، قال مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إنه لا يزال مضرباً عن الطعام، والمحكمة العسكرية في (عوفر) رفضت الاستئناف الذي قدمته الهيئة للإفراج عنه، ونحن بالتالي بصدد أن نتوجه لما تسمى بالمحكمة العليا للطعن على هذا القرار.



وأضاف: الإسرائيليون يتعاملون مع الأسير زهران بشكل انتقامي، وتحديداً من قبل المخابرات، وهو أمضى 15 عاماً بالسابق في سجون الاحتلال، ويُتهم بأنه من نشطاء الجبهة الشعبية، ويتعاملون معه بانتقامية، لأنه رفض التجاوب مع مطلبهم قبل أسبوعين، وهم يريدون أن ينهي الإضراب، والتحقيق معه في نفس الوقت.



وحول الأسير الشوبكي، قال عبد ربه: إن الشوبكي يبلغ من العمر (80 عاماً)، وهو يعاني من سرطات البروستاتا، ومشاكل في النظر، وأجربت له عملية جراجية في إحدى عينيه، ويعاني من مشاكل الضغط والشيخوخة، بسبب كبر السن والاحتلال رفض التجاوب مع المطالب بالإفراج عنه خلال الأشهر الماضية.

خاص دنيا الوطن