شاهد: فيضانات في شوارع حيفا بعد هطول أمطار غزيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي: إن فيضانات عارمة، شهدتها مدنية حيفا، بعد هطول أمطار غزيرة.
وكانت وزارة حماية البيئة في إسرائيل، حذرت من المخاطر المترتبة على تلويث الهواء، الذي يصيب مختلف أنحاء إسرائيل في هذه الساعات، بسبب هبوب عواصف ورياح ترابية رملية، مصدرها شمال القارة الإفريقية ومصر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
قال موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي: إن فيضانات عارمة، شهدتها مدنية حيفا، بعد هطول أمطار غزيرة.
وكانت وزارة حماية البيئة في إسرائيل، حذرت من المخاطر المترتبة على تلويث الهواء، الذي يصيب مختلف أنحاء إسرائيل في هذه الساعات، بسبب هبوب عواصف ورياح ترابية رملية، مصدرها شمال القارة الإفريقية ومصر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وكانت هيئة البث (مكان) قالت قبل يومين: إن عدد الإسرائيليين، الذين لقوا مصرعهم، جراء السيول العارمة، التي شهدتها إسرائيل، السبت الماضي، ارتفع إلى أربعة.
وتتأثر فلسطين والمنطقة اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل، وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 80 كم/ ساعة والبحر مائج.
وتتأثر فلسطين والمنطقة اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل، وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 80 كم/ ساعة والبحر مائج.
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