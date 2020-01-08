شاهد: فيضانات في شوارع حيفا بعد هطول أمطار غزيرة

وكانت هيئة البث (مكان) قالت قبل يومين: إن عدد الإسرائيليين، الذين لقوا مصرعهم، جراء السيول العارمة، التي شهدتها إسرائيل، السبت الماضي، ارتفع إلى أربعة.





وتتأثر فلسطين والمنطقة اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل، وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 80 كم/ ساعة والبحر مائج.