في استطلاع لـ"دنيا الوطن": (61%) لا يتوقعون رداً أمريكياً على القصف الإيراني



وشارك في الاستطلاع 4.3 ألف مشارك، أجاب منهم 2.6 ألف بـ (لا) أي ما نسبته (61%)، بينما أجاب 1.6 ألف بـ (نعم)، أي ما نسبته (93%)، وذلك بعد مرور خمس ساعات على الاستفتاء فقط.







وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن ما لا يقل عن 80 جندياً أمريكياً، قتلوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين، تضم قوات أمريكية في العراق.





ونقل التلفزيون، عن مصدر بالحرس الثوري قوله: "إن إيران ترصد 100 هدف آخر في المنطقة، إذا قامت واشنطن بأي رد".









خاص دنيا الوطنأجرى موقع "دنيا الوطن" استطلاع رأي مباشراً للجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول التصعيد الأخير بين أمريكا وإيران، فجر اليوم الأربعاء.وسأل الموقع الجمهور عن توقعاتهم، بأن ترد أمريكا على القصف الصاروخي الإيراني لقواعدها في العراق؟ وذلك بعد أول رد انتقامي على عملية اغتيال قاسم سليماني، بإطلاق عشرات صواريخ (أرض- أرض)، على قاعدة أمريكية في العراق.