شؤون فلسطينية

الاحتلال يَسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث

الاحتلال يَسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث
المحامي طارق برغوث
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررن، الأربعاء، أن ما تسمى بالمحكمة الانضباطية لنقابة المحامين في إسرائيل، قررت سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة، من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث، بحجج أمنية واهية.

وذكرت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنّ المحكمة الانضباطية لنقابة المحامين الإسرائيليين، سحبت رخصة مزاولة مهنة المحاماة من طارق برغوث (45 عامًا)، بصورة دائمة.

وأوضحت، أن سحب رخصة المزاولة، جاء بعد إدانة ما تسمى محكمة (عوفر) العسكرية للمحامي برغوث، بزعم ارتكاب عمليات إطلاق نار، حيث أصدرت قرارًا بالسجن الفعلي قبل نحو خمسة أشهر، ضد الأسير المحامي برغوث من سكان مدينة القدس، لمدة 13 عامًا ونصف، بزعم إطلاق نار.

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