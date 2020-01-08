شؤون فلسطينية

عياش يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن قرار عمل الصيادين أثناء المنخفضات

عياش يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن قرار عمل الصيادين أثناء المنخفضات
بحر غزة بمنخفض جوي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، عن قرار النقابة بما يتعلق بالصيد في البحر أثناء المنخفضات الجوية.

وقال في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إنه في مثل هذه الحالات يجري نقاش بين نقابة الصيادين والشرطة البحرية؛ لاتخاذ قرار بشأن الصيد في البحر أثناء المنخفضات.

وتابع عياش: الليلة الماضية، كانت الأمور طبيعية، وعمل الصيادون بشكل طبيعي في البحر.

وتتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ لذا يكون الجوغائماً وشديد البرودة وعاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل، وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 80 كم/ ساعة والبحر مائج.

أخبار ذات صلة

في استطلاع لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: (61%) لا يتوقعون رداً أمريكياً على القصف الإيراني

في استطلاع لـ"دنيا الوطن": (61%) لا يتوقعون رداً أمريكياً على القصف الإيراني

الاحتلال يَسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث

الاحتلال يَسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث

ست إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم (عقبة جبر)

ست إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم (عقبة جبر)

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء

منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء

حالة الطرق بغزة: حركة انسيابية وحادث مروري واحد خلال 24 ساعة الماضية

حالة الطرق بغزة: حركة انسيابية وحادث مروري واحد خلال 24 ساعة الماضية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث

الاحتلال يَسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث

ست إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم (عقبة جبر)

ست إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم (عقبة جبر)

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء

منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء

حالة الطرق بغزة: حركة انسيابية وحادث مروري واحد خلال 24 ساعة الماضية

حالة الطرق بغزة: حركة انسيابية وحادث مروري واحد خلال 24 ساعة الماضية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

منوعات

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: &#34;فبركات&#34; بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: "فبركات" بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

ابن راغب علامة يكشف صورة عفوية لهما من كواليسThe Voice... هكذا يهتم به

ابن راغب علامة يكشف صورة عفوية لهما من كواليسThe Voice... هكذا يهتم به

شاهد: مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف

شاهد: مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف

(صور).. زينة عاشور بمنزل عمرو دياب بمصر ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى

(صور).. زينة عاشور بمنزل عمرو دياب بمصر ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى

سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه.. والجمهور منقسم

سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه.. والجمهور منقسم

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟

مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟

عربي

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر