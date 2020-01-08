عياش يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن قرار عمل الصيادين أثناء المنخفضات

بحر غزة بمنخفض جوي

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، عن قرار النقابة بما يتعلق بالصيد في البحر أثناء المنخفضات الجوية.



وقال في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إنه في مثل هذه الحالات يجري نقاش بين نقابة الصيادين والشرطة البحرية؛ لاتخاذ قرار بشأن الصيد في البحر أثناء المنخفضات.



وتابع عياش: الليلة الماضية، كانت الأمور طبيعية، وعمل الصيادون بشكل طبيعي في البحر.



وتتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ لذا يكون الجوغائماً وشديد البرودة وعاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل، وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 80 كم/ ساعة والبحر مائج.