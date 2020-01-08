خامنئي: سليماني لم يدخر أيّ جهد لمساعدة الفلسطينيين ومقاومتهم
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي: إن "قاسم سليماني، لم يدخر أيّ جهد لمساعدة الفلسطينيين ومقاومتهم، وهم يشهدون له بهذا".
وأضاف خامنئي: أن سليماني أحبط مخططات الأمريكيين في العراق وسوريا ولبنان، مضيفاً: "في العراق كان قاسم مستشاراً وقدّم للشعب كل أنواع الدعم لمواجهة الإرهاب والاحتلال"، كما أحبط خطط السعودية في العراق، وفق تعبيره.
ووصف خامنئي في كلمة له أمام جمع غفير في العاصمة طهران، الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق، بالناجح.
وقال : "نحن الآن أمام جبهة واسعة، لكننا سننتصر"، مشيراً إلى أن "أبناء الشعب الإيراني جاهزون لمواجهة المتغطرسين في العالم".
وأضاف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: أن إيران لديها القدرة والاستعداد للرد على أي عدوان.
قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي: إن "قاسم سليماني، لم يدخر أيّ جهد لمساعدة الفلسطينيين ومقاومتهم، وهم يشهدون له بهذا".
وأضاف خامنئي: أن سليماني أحبط مخططات الأمريكيين في العراق وسوريا ولبنان، مضيفاً: "في العراق كان قاسم مستشاراً وقدّم للشعب كل أنواع الدعم لمواجهة الإرهاب والاحتلال"، كما أحبط خطط السعودية في العراق، وفق تعبيره.
ووصف خامنئي في كلمة له أمام جمع غفير في العاصمة طهران، الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق، بالناجح.
وقال : "نحن الآن أمام جبهة واسعة، لكننا سننتصر"، مشيراً إلى أن "أبناء الشعب الإيراني جاهزون لمواجهة المتغطرسين في العالم".
وأضاف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: أن إيران لديها القدرة والاستعداد للرد على أي عدوان.
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