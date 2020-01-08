خامنئي: سليماني لم يدخر أيّ جهد لمساعدة الفلسطينيين ومقاومتهم



ووصف خامنئي في كلمة له أمام جمع غفير في العاصمة طهران، الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق، بالناجح.



وقال : "نحن الآن أمام جبهة واسعة، لكننا سننتصر"، مشيراً إلى أن "أبناء الشعب الإيراني جاهزون لمواجهة المتغطرسين في العالم".



وأضاف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: أن إيران لديها القدرة والاستعداد للرد على أي عدوان.

رام الله - دنيا الوطنقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي: إن "قاسم سليماني، لم يدخر أيّ جهد لمساعدة الفلسطينيين ومقاومتهم، وهم يشهدون له بهذا".وأضاف خامنئي: أن سليماني أحبط مخططات الأمريكيين في العراق وسوريا ولبنان، مضيفاً: "في العراق كان قاسم مستشاراً وقدّم للشعب كل أنواع الدعم لمواجهة الإرهاب والاحتلال"، كما أحبط خطط السعودية في العراق، وفق تعبيره.