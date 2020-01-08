دولي

هل سيؤثر الرد الإيراني على روتين الحياة في إسرائيل؟

هل سيؤثر الرد الإيراني على روتين الحياة في إسرائيل؟
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قدرت مؤسسة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الرد الإيراني في أعقاب اغتيال قاسم سليماني، لن يصيب أهدافاً إسرائيلية. 

وأشارت مؤسسة الجيش، وفق القناة الإسرائيلية السابعة، إلى أن حقيقة أنه لم يصب أي جندي أمريكي بنيران الصواريخ الليلة الماضية، مما سيسهل على الرئيس الأمريكي ترامب عدم الرد على إطلاق الصواريخ. 

وأوضحت أن الإجراءات في إسرائيل كما المعتاد، ولا توجد إرشادات أو تعليمات للسكان.

ونقلت عن مسؤول أمني قوله: "نحن نراقب ما يجري، ولكن لا يُوجد تغيير، وكل شيء روتيني". 

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