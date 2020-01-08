قرار من شركات الطيران الأمريكية بشأن المجال الجوي العراقي وخليج عُمان والخليج

طائرة أمريكية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال الصحفي الإسرائيلي، إيتاي بلومنتال من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، منعت شركات الطيران الأمريكية من العمل في المجال الجوي العراقي، وخليج عُمان، والخليج العربي، و"منطقة إيران".



يأتي ذلك، بعد أن قصفت قوات الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، بالصواريخ، قاعدتي (عين الأسد وأربيل) اللتين تضمان قوات أمريكية، في شمال وغرب العراق.



وأعلن التلفزيون الإيراني، عن أول رد انتقامي على عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بإطلاق عشرات الصواريخ (أرض- أرض)، على قاعدة أمريكية في العراق.