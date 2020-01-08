عربي

ما هي القواعد الأمريكية التي ضربها الحرس الثوري في العراق؟

ما هي القواعد الأمريكية التي ضربها الحرس الثوري في العراق؟
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن
أقدم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، على قصف قاعدتي (عين الأسد وأربيل) الأمركيتين في شمال وغرب العراق، وذلك في أول رد على اغتيال قائد الحرس الثوري، قاسم سليماني الجمعة الماضي.

وأعلن التلفزيون الإيراني، عن أول رد انتقامي على عملية اغتيال قاسم سليماني، بإطلاق عشرات الصواريخ (أرض- أرض)، على قاعدة أمريكية في العراق.

قاعدة (عين الأسد)؟ 

كانت تسمى قاعدة القادسية سابقاً، وتعتبر ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، بعد قاعدة (بلد) الجوية، كما تعتبر مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

وتقع القاعدة الأمريكية في محافظة الأنبار، قرب نهر الفرات، حيث بدأ بناؤها عام 1980، وأكتمل عام 1987 بواسطة إئتلاف ضم مجموعة من الشركات اليوغسلافية، بحيث تتسع لـ 5000 عسكري مع المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ والمخازن المحصنة والثكنات العسكرية وملاجئ محصنة للطائرات، بالإضافة إلى المرافق الخدمية مثل المسابح الأولمبية المفتوحة والمغلقة، ملاعب كرة قدم، سينما، مسجد، مدرسة ابتدائية وثانوية، مكتبة، مستشفى وعيادة طبية.

وخلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، أوت القاعدة ثلاثة أسراب من الميغ- 21 اس و الميغ-25 اس، وكبقية القواعد الجوية العراقية، تعرضت لغارات جوية مكثفة خلال حرب الخليج، بإستخدام القنابل الموجهة بالليزر. 

احتلتها القوات الأمريكية عام 2003 واستخدمتها كقاعدة جوية ومركزاً رئيسياً لنقل القوات والمؤن طوال فترة الوجود الأمريكي في العراق، حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011 حين تسلمتها القوات العراقية بصورة نهائية.

وبدءاً من نهاية عام 2014، تواجد أكثر من 300 من أفراد الجيش الأميركي في (عين الأسد)، حيث كان دورها الأساسي تدريب القوات العراقية على محاربة تنظيم الدولة، فهي تبعد بضع كيلومترات عن ناحية البغدادية التي سيطرة عليها تنظيم الدولة في أوائل عام 2015.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة (عين الأسد) بشكل مفاجئ يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر 2018 برفقة زوجته ميلانيا ترامب للاحتفال مع الجنود الأمريكان في القاعدة بعيد الميلاد المجيد، وأعلن البيت الأبيض عن الزيارة بعد مغادرة ترامب بعدة ساعات.

قاعدة (أربيل) 

وهذه القاعدة، هي عسكرية أمريكية متطورة مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية ورادارات متطورة، حيث تقبع قاعدة في محافظة أربيل بمنطقة حرير بقضاء شقلاوة على بعد 75 كلم عن مركز مدينة أربيل من جهة الشرق.

وتعد القاعدة أقرب قاعدة جوية أميركية من الحدود الإيرانية 115كم، وتم استخدامها بداية من عام 2015.

أخبار ذات صلة

سفير الأردن بإسرائيل: العلاقات بين تل أبيب وعمّان مهمة واستراتيجية

سفير الأردن بإسرائيل: العلاقات بين تل أبيب وعمّان مهمة واستراتيجية

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر

الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة

الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة

اعتبارا من الاربعاء.. &#34;مصر للطيران&#34; تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

اعتبارا من الاربعاء.. "مصر للطيران" تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

الجيش الليبي يسيطر على منطقة الوشكة غرب سرت ويواصل تقدمه باتجاه مصراتة

الجيش الليبي يسيطر على منطقة الوشكة غرب سرت ويواصل تقدمه باتجاه مصراتة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث

الاحتلال يَسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث

ست إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم (عقبة جبر)

ست إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم (عقبة جبر)

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء

منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء

حالة الطرق بغزة: حركة انسيابية وحادث مروري واحد خلال 24 ساعة الماضية

حالة الطرق بغزة: حركة انسيابية وحادث مروري واحد خلال 24 ساعة الماضية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

منوعات

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: &#34;فبركات&#34; بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: "فبركات" بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

ابن راغب علامة يكشف صورة عفوية لهما من كواليسThe Voice... هكذا يهتم به

ابن راغب علامة يكشف صورة عفوية لهما من كواليسThe Voice... هكذا يهتم به

شاهد: مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف

شاهد: مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف

(صور).. زينة عاشور بمنزل عمرو دياب بمصر ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى

(صور).. زينة عاشور بمنزل عمرو دياب بمصر ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى

سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه.. والجمهور منقسم

سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه.. والجمهور منقسم

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟

مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟

عربي

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر