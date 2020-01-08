مباشر | الحرس الثوري الإيراني يقصف بالصواريخ قاعدة أمريكية في العراق

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فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية
طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية للطيران
رام الله - دنيا الوطن
ألغت شركة (فلاي دبي الإماراتية) للطيران، رحلة إلى بغداد، اليوم الأربعاء، بعد أن شنت إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وقالت شركة الطيران، وفق ما نقلتها (رويترز): إن رحلاتها إلى مدينتي البصرة والنجف العراقيتين ستعمل يوم الأربعاء.

وأضافت "نحن على اتصال بالسلطات المعنية، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".

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