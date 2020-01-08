مباشر | الحرس الثوري الإيراني يقصف بالصواريخ قاعدة أمريكية في العراق

دولي

إيران: لا نسعى للحرب وسنرد رداً ساحقاً على أي عدوان

إيران: لا نسعى للحرب وسنرد رداً ساحقاً على أي عدوان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى للحرب؛ لكنها سترد رداً ساحقاً على أي عدوان، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.

وأضاف ربيعي في تغريدة على (تويتر) نقلتها (رويترز): "نشكر الحرس الثوري على العملية الناجحة... لم نرغب قط في الحرب؛ لكن أي عدوان سيُواجه برد ساحق".



أخبار ذات صلة

الجزيرة: طهران تتحدث عن مقتل 80 جندياً أمريكياً وترصد 100 هدف لضربه بالمنطقة

الجزيرة: طهران تتحدث عن مقتل 80 جندياً أمريكياً وترصد 100 هدف لضربه بالمنطقة

هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

سي إن إن: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مُبكر من الهجوم الإيراني

سي إن إن: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مُبكر من الهجوم الإيراني

مقتل 180 راكباً بتحطم طائرة أوكرانية في إيران

مقتل 180 راكباً بتحطم طائرة أوكرانية في إيران

ظريف: ضربنا القاعدة الأمريكية التي انطلق منها الاعتداء علينا

ظريف: ضربنا القاعدة الأمريكية التي انطلق منها الاعتداء علينا

ترامب بعد القصف الإيراني: كل شيء على ما يرام

ترامب بعد القصف الإيراني: كل شيء على ما يرام

دفن جثمان سليماني بعد القصف الإيراني لقواعد أمريكية بالعراق

دفن جثمان سليماني بعد القصف الإيراني لقواعد أمريكية بالعراق

تعرّف على صاروخ فاتح (313) الذي استخدم في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية

تعرّف على صاروخ فاتح (313) الذي استخدم في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

&#34;نخيل فلسطين&#34; تصدر التمر الفلسطيني إلى 25 بلداً في العالم

"نخيل فلسطين" تصدر التمر الفلسطيني إلى 25 بلداً في العالم

النضال الشعبي تدعو للوحدة الوطنية بوصلة النضال لتعزيز المسيرة نحو الدولة

النضال الشعبي تدعو للوحدة الوطنية بوصلة النضال لتعزيز المسيرة نحو الدولة

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

منوعات

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟

مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

عربي

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر