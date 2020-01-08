إيران: لا نسعى للحرب وسنرد رداً ساحقاً على أي عدوان
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى للحرب؛ لكنها سترد رداً ساحقاً على أي عدوان، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.
وأضاف ربيعي في تغريدة على (تويتر) نقلتها (رويترز): "نشكر الحرس الثوري على العملية الناجحة... لم نرغب قط في الحرب؛ لكن أي عدوان سيُواجه برد ساحق".
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى للحرب؛ لكنها سترد رداً ساحقاً على أي عدوان، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.
وأضاف ربيعي في تغريدة على (تويتر) نقلتها (رويترز): "نشكر الحرس الثوري على العملية الناجحة... لم نرغب قط في الحرب؛ لكن أي عدوان سيُواجه برد ساحق".
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