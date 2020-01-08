إيران: لا نسعى للحرب وسنرد رداً ساحقاً على أي عدوان

علي ربيعي،









رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانيةيوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى للحرب؛ لكنها سترد رداً ساحقاً على أي عدوان، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.وأضاف ربيعي في تغريدة على (تويتر) نقلتها (رويترز): "نشكر الحرس الثوري على العملية الناجحة... لم نرغب قط في الحرب؛ لكن أي عدوان سيُواجه برد ساحق".