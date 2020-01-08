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شؤون فلسطينية

منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء

منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة  لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 80 كم / ساعة والبحر مائجاً .

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً

الخميس 2020/01/09: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

الجمعة 2020/01/10: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق ، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  معتدلة السرعة تنشط احياناًوالبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2020/01/11: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام الاربعاء والخميس والجمعة من خطر :

1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 

2- شدة سرعة الرياح. 

3- خطر التزحلق على الطرقات. 

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 8-5 8-4 9-4 بيت لحم 8-5 8-4 9-4
رام الله والبيرة 7-4 7-3 8-3 طولكرم 13-8 13-7 13-7
نابلس 9-6 9-5 10-5 قلقيلية 13-8 13-7 13-7
جنين 12-8 12-7 13-7 سلفيت 8-5 8-4 9-4
طوباس 12-8 12-7 13-7 روابي 9-6 9-5 10-5
الخليل 7-4 7-3 8-3 غزه 14-9 14-8 14-8
أريحا 16-11 16-9 17-9 خانيونس 14-9 14-8 14-8
الأغوار الشمالية 14-9 14-7 15-7 رفح 13-8 13-7 13-7

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