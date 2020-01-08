مباشر | الحرس الثوري الإيراني يقصف بالصواريخ قاعدة أمريكية في العراق

دولي

هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران
رام الله - دنيا الوطن
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، هزتين أرضيتين، جنوب غربي إيران، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وبحسب الهيئة، فإن الهزتين ضربتا محافظة بوشهر الإيرانية، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة بمقياس ريختر، على بعد 17 كيلومترًا من مدينة بورازجان، وفقا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتقع محطة بوشهر النووية على الساحل الإيراني إلى الجنوب الغربي من بورازجان، وهي ليست بعيدة عن مركز تلك الهزات الأرضية.

كان زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة، ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين.

* سي إن إن

أخبار ذات صلة

إيران: لا نسعى للحرب وسنرد رداً ساحقاً على أي عدوان

إيران: لا نسعى للحرب وسنرد رداً ساحقاً على أي عدوان

الجزيرة: طهران تتحدث عن مقتل 80 جندياً أمريكياً وترصد 100 هدف لضربه بالمنطقة

الجزيرة: طهران تتحدث عن مقتل 80 جندياً أمريكياً وترصد 100 هدف لضربه بالمنطقة

سي إن إن: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مُبكر من الهجوم الإيراني

سي إن إن: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مُبكر من الهجوم الإيراني

مقتل 180 راكباً بتحطم طائرة أوكرانية في إيران

مقتل 180 راكباً بتحطم طائرة أوكرانية في إيران

ظريف: ضربنا القاعدة الأمريكية التي انطلق منها الاعتداء علينا

ظريف: ضربنا القاعدة الأمريكية التي انطلق منها الاعتداء علينا

ترامب بعد القصف الإيراني: كل شيء على ما يرام

ترامب بعد القصف الإيراني: كل شيء على ما يرام

دفن جثمان سليماني بعد القصف الإيراني لقواعد أمريكية بالعراق

دفن جثمان سليماني بعد القصف الإيراني لقواعد أمريكية بالعراق

تعرّف على صاروخ فاتح (313) الذي استخدم في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية

تعرّف على صاروخ فاتح (313) الذي استخدم في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

القناة 13: إدارة ترامب تدرس إمكانية طرح (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

&#34;نخيل فلسطين&#34; تصدر التمر الفلسطيني إلى 25 بلداً في العالم

"نخيل فلسطين" تصدر التمر الفلسطيني إلى 25 بلداً في العالم

النضال الشعبي تدعو للوحدة الوطنية بوصلة النضال لتعزيز المسيرة نحو الدولة

النضال الشعبي تدعو للوحدة الوطنية بوصلة النضال لتعزيز المسيرة نحو الدولة

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

منوعات

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟

مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

عربي

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

فلاي دبي الإماراتية تلغي رحلة إلى بغداد بعد الضربة الإيرانية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر

الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر