سي إن إن: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني

نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية، عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله أن الجيش كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني.





وأضافت القناة، أن الجنود الأمريكان كان لديهم الوقت الكافي للنزول للغرف المحصنة تحت الأرض.





وقصف الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، قاعدتا عين الأسد وأربيل، بالصواريخ الباليستية، فيما قال البنتاغون: إن إيران قصفت القواعد الأمريكية باثنا عشر صاروخا باليستيا.





وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على موقع تويتر: إن كل شيئ على ما يرام، مضيفاً أن أمريكا لديها الجيش الأقوى والأكثر عتاداً في العالم.





من جانبه، قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده



لا تسعى للحرب أو لزيادة التوتر، ولكنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم.





وشدد ظريف، في تغريدة له على موقع تويتر، أن إيران اتخذت خطوات تطابق ميثاق الأمم المتحدة وتتناسب والدفاع عن نفسها.





رام الله - دنيا الوطن