ظريف: ضربنا القاعدة الأمريكية التي انطلق منها الاعتداء علينا

وشدد ظريف على أن "إيران لا ترغب في التصعيد أو الحرب غير انها ستدافع عن نفسها ضد اي عدوان".







الأناضول



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده هاجمت القاعدة الأمريكية التي استغلتها واشنطن لشن هجومها الذي استهدف الأسبوع الماضي، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وآخرين.جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير الإيراني، فجر الأربعاء، عقب، إعلان الحرس الثوري الإيراني، إطلاقه عشرات الصواريخ على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بمحافظة الأنبار، غربي العراق، وقاعدة أخرى، بأربيل شمالي البلاد.وكتب ظريف في تغريدته أن "ايران ووفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، أتخذت خطوات دفاعية متناسبة في اطار الدفاع عن النفس وضربت القاعدة التي أستهدفت أمريكا من خلالها مسؤولين ايرانيين كبار ومواطنين بهجوم جبان".