أول تعليق لترامب بعد القصف الإيراني: كل شيئ على ما يرام

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن كل شيئ على ما يرام، في أول تعليق له على القصف الإيراني الصاروخي على قواعد أمريكية بالعراق.





وأضاف ترامب، في تغريدة له على موقع تويتر، بأنه يجري تقييم الخسائر بعد الهجوم الإيراني، مضيفاً بأن أمريكا تمتلك الجيش الأقوى في العالم.





وكان الحرس الثوري الإيراني، قصف بالصواريخ، فجر الأربعاء، قاعدتي عين الأسد وأربيل، الأمريكيتين، في شمال وغرب العراق.





وقال البنتاغون: إن إيران قصفت القواعد الأمريكية بعشرة صواريخ باليستية، وأنه يجري تقييم للخسائر.





من جانبه، هدد مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين اشنا، بحرب واسعة في المنطقة، رداً على أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران.





وفي السياق، قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية: "إن إيران اتخذت واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس".







وأضاف ظريف، بأن الخطوات الإيرانية استهدفت قاعدة إنطلقت منها هجمات ضد مدنين ومسؤول إيراني رفيع.





وأشار ظريف، إلى أن إيران اتخذت خطوات تطابق ميثاق الأمم المتحدة وتتناسب والدفاع عن نفسها.



