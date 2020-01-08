دفن جثمان سليماني بعد القصف الإيراني لقواعد أمريكية بالعراق

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء، دفن جثمان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل، الجمعة الماضية، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.





وأجل دفن سليماني، بعد مقتل 50 شخصاً إثر تدافع المشيعين، في مسقط رأسه بمدينة كرمان، جنوب شرق إيران.







وقصف الحرس الثوري الإيراني، بالصواريخ، قاعدتي عين الأسد وأربيل، اللتان تضمان قوات أمريكية، في غرب وشمال العراق، رداً على عملية قتل سليماني.





وهدد في بيان، أمريكا برد ساحق إذا هاجمت طهران ردا على القصف الصاروخي.





وقال البنتاغون، في بيان: إن إيران قصفت قواعد أمريكية بعشرة صواريخ باليستية، وأنه تجري تقييم للخسائر.







رام الله - دنيا الوطن