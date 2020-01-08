تعرف على صاروخ فاتح (313) الذي استخدم في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية

قصف الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غرب العراق.





وقال (البنتاغون): إن إيران قصفت القاعدة بعشرة صواريخ باليستية.





وذكرت وكالة تسنيم، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الصواريخ المستخدمة هي صواريخ (فاتح 313)، التي يبلغ مداها 500 كم.





وصاروخ فاتح 313، هو صاروخ باليستي قصير المدى من صنع إيراني، يمتاز بخفة الوزن.





ويستخدم الصاروخ، الوقود الصلب وأجهزة استشعار محلية الصنع.





وأعلنت إيران دخوله الخدمة، في أغسطس 2015، تحت إشراف قوات الجو فضاء التابعة لوزارة الدقاع الإيرانية.







رام الله - دنيا الوطن