الحرس الثوري الإيراني يقصف قاعدة أمريكية في العراق بالصواريخ

قصفت قوات الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بالصواريخ، قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية، في محافظة الأنبار، غرب العراق.





وأعلن التلفزيون الإيراني، عن أول رد إنتقامي على عملية إغتيال قاسم سليماني، بإطلاق عشرات الصواريخ (أرض-أرض)، على قاعدة أمريكية في العراق.





ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهداً قالت إنها للحظة إطلاق الصواريخ على القاعدة الأمريكية.







فيما نقلت عن مصادر في الحرس الثوري الإيراني، عن بدء الموجة الثانية من القصف تجاه القواعد الأمريكية بالعراق.







من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "إن الحرس الثوري الإيراني قصف قاعدة عين الأسد، بعشرة صواريخ باليستية"، مؤكدة أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وحلفاء أمريكا بالمنطقة.





وأشار (البنتاغون)، أنه ما زال يجري تقييم أولي للخسائر بعد القصف الإيراني.





وفي السياق، أكد البيت الأبيض في بيان مقتضب: "علمه بالتقارير بالهجوم على منشآت عراقية"، بحسب وصف البيان.





وأضاف البيان، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، ويتابع عن كثب.





يتبع ،،







رام الله - دنيا الوطن