فتح ترد على بينت: المستعمرات الإستيطانية جريمة حرب ومصيرها الى زوال

أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

ردت حركة فتح على التصريحات العنصرية التي دعا اليها وزير الحرب الاسرائيلي بينت والتي طالب فيها هدم بيوت الفلسطينيين في المناطق التي صنفت جيم ،تحت حجة عدم قانونيتها، مؤكدة ان الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين المحتله هو غير القانون ويجب إزالته وليس الأبنية

والممتلكات الفلسطينية



وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث بإسم حركة فتح أسامه القواسمي في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن إسرائيل تريد أن تعكس الآية، وتقلب الباطل غير الشرعي الى حق وتسعى لشرعنته بقوة السلاح وسياسة الأمر الواقع، مستندة في تنفيذ ذلك الى الغطاء الأمريكي وقرارات البيت الأبيض الأخيرة التي اعتبرت الاستعمار الاستيطاني لا يخالف الشرعية الدولية".



وأكد القواسمي أننا سنبني فوق أرضنا، وسنقاوم الاستعمار الاستيطاني ، ولن ترهبنا عصا الجلاد وأسواط المحتل الجبانه، وان مثل هذه الدعوات العنصرية تؤكد عقلية حكام تل أبيب الإجرامية.