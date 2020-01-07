(تويتر) يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية











رام الله - دنيا الوطنأغلق موقع (تويتر) بشكل نهائي، حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية، دون تقديم أي مبرر، فيما ذكر القائمون على الحساب أن الإغلاق تم خلال نشر أخبار زيارة الرئيس الروسي إلى دمشق.وأشار القائمون على الحساب إلى أن (تويتر) أغلق الحساب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لافتين إلى أنهم بادروا إلى فتح حساب جديد على الوصلة التالية: twitter.com/sy_presidency، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).