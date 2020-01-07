شؤون فلسطينية

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت

كميل: وزيرة الصحة تتبرع بنصف راتبها لصندوق التكافل الخيري بسلفيت
وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل رئيس مجلس ادارة صندوق التكافل الخيري في سلفيت اليوم: "ان الدكتورة مي الكيله وزيرة الصحة الفلسطينية تتبرع بنصف راتبها لهذا الشهر لصالح صندوق التكافل الخيري في سلفيت، وذلك بالتزامن مع احياء شعبنا لذكرى يوم الشهيد الفلسطيني".

وبين كميل في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان الكيلة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، اول وزيرة تتبرع بنصف راتبها لصالح الصندوق وذلك تلبية لاقتراح قدمه مدير الأمن الوقائي في نابلس عضو المجلس الثوري لحركة فتح والذي بدوره تبرع بمبلغ عشرة الاف شيكل.

ووجه المحافظ كميل الشكر والتقدير باسم ابناء محافظة سلفيت للكيله ولكافة المتبرعين للصندوق الخيري.

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