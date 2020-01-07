ترامب: أود سحب قواتنا من العراق لكن هذا سيترك موطئ قدم لإيران











رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران.وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، في البيت الابيض: "إن الولايات المتحدة بقتلها قاسم سليماني، أنقذت الكثير من الأرواح"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "لقد قدمنا لأنفسنا والكثير من البلدان منفعة كبيرة بقتل سليماني"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لأي رد فعل من جانب إيران.