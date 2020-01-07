دولي

إسبر: لن نغادر العراق ولا نريد حربا مع إيران لكننا مستعدون

إسبر: لن نغادر العراق ولا نريد حربا مع إيران لكننا مستعدون
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن القوات الأمريكية لن تغادر العراق، وذلك في مؤتمر صحفي أجراه مساء الثلاثاء.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تغادر العراق، كما تم تداوله في الأيام الأخيرة، كما أن سياستها "لن تتغير".

وأشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة "بحاجة إلى الإبقاء على حضورها في العراق لمحاربة تنظيم الدولة، كما أكد على أنه " لم يصل أي طلب عراقي للانسحاب من العراق"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجاء حديث إسبر مؤكدا لتصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الذي قال: "إن الرسالة المسربة من الجيش الأمريكي إلى العراق، والتي أثارت انطباعات بانسحاب أميركي وشيك من البلاد لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحركات القوات".

وقال الجنرال ميلي لمجموعة من الصحفيين إن الرسالة: "سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب، ولكن ليس هذا ما سوف يحدث"، مؤكدا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.

وجاء الخطاب المسرب بعد يوم من موافقة البرلمان العراقي على قرار يطالب جميع القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.

لا نريد حربا مع إيران لكننا مستعدون لها

كما أشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة تريد خفض التصعيد مع إيران، وأن بلاده لا تسعى إلى الدخول في حرب مع إيران.

وقال إسبر: "نحن لا نسعى لحرب مع إيران لكننا مستعدون لها إذا بدأها الطرف الآخر.. سنرد بشكل متناسب مع أي خطوة تتخذها إيران".

وأضاف إسبر: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يأمر بارتكاب ما يخالف القانون، كما أن على طهران أن تفاوض دون شروط مسبقة".

وكان قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين، قد لقوا حتفهم في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضي.

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