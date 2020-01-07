دولي

إيران تصعد التهديد وتنشر فيديو مفبركا عن "اغتيال ترامب"

إيران تصعد التهديد وتنشر فيديو مفبركا عن "اغتيال ترامب"
صورة من الفيديو الدعائي الذي نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة (فارس) الإيرانية، مقطع فيديو، يوثق ما وصفته بـ"اغتيال" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القسد التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة أميركية.

ويظهر الفيديو "المفبرك"، ترامب وهو يلقي كلمة أمام حشد من الناس، فيما كان "القاتل" مختبئا في الخلف ويحضر سلاحه. وبعد لحظات، نظر منفذ عملية الاغتيال إلى صورة سليماني، ثم أطلق طلقة نارية واحدة أصابت الرئيس الأميركي في عنقه، وأسقطته أرضا، وسط تعالي الصيحات.

وعلقت الوكالة الإيرانية الحكومية على الفيديو بالقول: "أهلا أميركا! أنت بدأت الحرب ونحن سننهيها".

ويعود المقطع الأصلي إلى تجمع خطابي أقيم عام 2016 في رينو بولاية نيفادا، حين صرخ شخص ما بكلمة "سلاح" بينما كان ترامب يتحدث، مما جعل عناصر الأمن يتدخلون لحمايته.

وقال معلقون على الفيديو: "إن ما قامت به وكالة إيرانية تعتبر "رسمية"، يعد بمثابة تهديد حقيقي ومباشر من السلطات الإيرانية، ردا على مقتل واحد من أبرز قيادييها في العراق".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين، قد لقوا حتفهم في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضي.

ويأتي الفيديو في وقت تواصل فيه طهران التهديد بـ"الانتقام" و"الثأر" من الضربة الأميركية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران تدرس 13 "سيناريو انتقاميا"، مضيفا "حتى لو كان هناك توافق في الآراء على أضعف سيناريو، فإن تنفيذه قد يكون كابوسا تاريخيا للأميركيين".

وتابع "ردنا على هذه الجريمة سيكون بالتأكيد عسكريا، لكنه لن يقتصر على العمل العسكري فقط".

من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مقتل سليماني سيجعل إيران أكثر حزما في مقاومة ما سماه "التوسع الأميركي"، مشيرا "بلا شك، ستثأر له إيران".

وأججت التهديدات الأميركية والإيرانية المتبادلة بضربات جديدة وعمليات انتقامية المخاوف من نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

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