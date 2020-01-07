شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل
جرافات الاحتلال تهدم أحد المنازل بالضفة "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم أربعة منازل شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور: "إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة شرق يطا، وأخطرت بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان، تعود ملكيتهما للمواطنين: مفضي أحمد ربعي، وفضل أحمد ربعي، وخضر سليمان العمور، وأحمد محمود حمامدة، بحجة البناء دون ترخيص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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