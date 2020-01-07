الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم أربعة منازل شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور: "إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة شرق يطا، وأخطرت بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان، تعود ملكيتهما للمواطنين: مفضي أحمد ربعي، وفضل أحمد ربعي، وخضر سليمان العمور، وأحمد محمود حمامدة، بحجة البناء دون ترخيص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم أربعة منازل شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور: "إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة شرق يطا، وأخطرت بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان، تعود ملكيتهما للمواطنين: مفضي أحمد ربعي، وفضل أحمد ربعي، وخضر سليمان العمور، وأحمد محمود حمامدة، بحجة البناء دون ترخيص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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