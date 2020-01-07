الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

جرافات الاحتلال تهدم أحد المنازل بالضفة "أرشيفية"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم أربعة منازل شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.



وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور: "إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة شرق يطا، وأخطرت بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان، تعود ملكيتهما للمواطنين: مفضي أحمد ربعي، وفضل أحمد ربعي، وخضر سليمان العمور، وأحمد محمود حمامدة، بحجة البناء دون ترخيص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).