دولي

قائد فيلق القدس یعقد لقاء مع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية في طهران

قائد فيلق القدس یعقد لقاء مع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية في طهران
رام الله - دنيا الوطن
وأفادت وكالة (مهر) للأنباء، أن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، إسماعيل قاآني عقد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً مع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية في طهران.

ولم تذكر الوكالة، حتى اللحظة، أية تفاصيل تتعلق باللقاء وما جاء فيه.

وكان عدد من قادة الفصائل الفلسطينية شاركوا في تشييع سليماني في طهران، أمس الاثنين، على رأسهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية.

أخبار ذات صلة

روحاني وماكرون يبحثان تداعيات اغتيال قاسم سليماني والاتفاق النووي

روحاني وماكرون يبحثان تداعيات اغتيال قاسم سليماني والاتفاق النووي

استئناف مراسم دفن قاسم سليماني بمدينة كرمان بعد توقفها لساعات

استئناف مراسم دفن قاسم سليماني بمدينة كرمان بعد توقفها لساعات

بومبيو: سليماني لم يكن في بغداد بزيارة دبلوماسية

بومبيو: سليماني لم يكن في بغداد بزيارة دبلوماسية

ألمانيا تسحب جزءا من قواتها الموجودة في العراق

ألمانيا تسحب جزءا من قواتها الموجودة في العراق

تأجيل دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه

تأجيل دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه

صحيفة بريطانية: القوات الأمريكية تغادر مواقع غير حصينة شمال بغداد

صحيفة بريطانية: القوات الأمريكية تغادر مواقع غير حصينة شمال بغداد

&#34;قاطعًا مسافة 12 ألف كيلومتر&#34; دخان حرائق أستراليا يصل أميركا الجنوبية

"قاطعًا مسافة 12 ألف كيلومتر" دخان حرائق أستراليا يصل أميركا الجنوبية

ارتفاع أعداد قتلى تدافع تشييع قاسم سليماني إلى 50 شخصًا

ارتفاع أعداد قتلى تدافع تشييع قاسم سليماني إلى 50 شخصًا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ في قلقيلية

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ في قلقيلية

الأردن: الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالاقصى انتهاكاً للقانون الدولي

الأردن: الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالاقصى انتهاكاً للقانون الدولي

الخارجية الفلسطينية: قرارات &#34;نفتالي بينت&#34; الاستعمارية تقويض للحلول التفاوضية

الخارجية الفلسطينية: قرارات "نفتالي بينت" الاستعمارية تقويض للحلول التفاوضية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

إذاعة جيش الاحتلال: جندي إسرائيلي وضع أفعى سامة داخل سيارة فلسطينية

إذاعة جيش الاحتلال: جندي إسرائيلي وضع أفعى سامة داخل سيارة فلسطينية

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

منوعات

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

عربي

اعتبارا من الاربعاء.. &#34;مصر للطيران&#34; تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

اعتبارا من الاربعاء.. "مصر للطيران" تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج