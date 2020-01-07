قائد فيلق القدس یعقد لقاء مع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية في طهران

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رام الله - دنيا الوطن

وأفادت وكالة (مهر) للأنباء، أن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، إسماعيل قاآني عقد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً مع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية في طهران.



ولم تذكر الوكالة، حتى اللحظة، أية تفاصيل تتعلق باللقاء وما جاء فيه.



وكان عدد من قادة الفصائل الفلسطينية شاركوا في تشييع سليماني في طهران، أمس الاثنين، على رأسهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية.