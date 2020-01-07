البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرا إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة بأنه تصعيد لحرب الاستيطان الاستعماري التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني و لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية.



وقال البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن حكام إسرائيل يحاولون تكرار جريمة النكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالجمع ما بين الاستيطان الاستعماري، و لصوصية سرقة و نهب أراضي الفلسطينيين و مواردهم الطبيعية، و خنق الاقتصاد و الحصار الاقتصادي".



و أكد البرغوثي أن استراتيجية إسرائيل ستفشل طالما بقي الفلسطينيون متمسكون بالصمود على أرض وطنهم و لكن إفشالها الكامل يتطلب إنهاء الانقسام، و تصعيد المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة وفرض العقوبات.