الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ في قلقيلية





وأضاف ارزيقات: "بعد ذلك قام احد المطلوبين بتسليم نفسه للشرطة، وبعد سماع اقواله افاد انه كان يركب خلف شخص أخر هو كان يقود دراجة نارية من حملة الهوية الزرقاء وقمت باعطائه الأمر بالإسراع والاستمرار، وأدى ذلك لدهس الشرطي، علما أن سائق الدراجة لاذ بالفرار إلى داخل الخط الأخضر".



وأشار إلى انه تم إحالة الشخص المشتبه به مع الدراجة إلى جهة الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على الشخص الذي قام بدهس شرطي قبل يومين أثناء إقامة حاجز مروري في مدينة قلقيلية .وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "بعد المتابعة الحثيثة من قبل شرطة محافظة قلقيلية لإلقاء القبض على أشخاص قاموا بدهس شرطي من مرتب شرطة محافظة قلقيلية أثناء عمله بعمل حاجز اعتيادي في قلقيلية، مما أدى لإصابة الشرطي بجروح متوسطة تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج".