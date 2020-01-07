شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ في قلقيلية

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ في قلقيلية
قوات من الشرطة الفلسطينية "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة  اليوم الثلاثاء، على الشخص الذي قام بدهس شرطي قبل يومين أثناء إقامة حاجز مروري  في مدينة قلقيلية  . 

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "بعد المتابعة الحثيثة من قبل شرطة محافظة قلقيلية لإلقاء القبض على أشخاص قاموا بدهس شرطي من مرتب شرطة محافظة قلقيلية أثناء عمله بعمل حاجز اعتيادي في قلقيلية، مما أدى لإصابة الشرطي بجروح متوسطة تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج".

وأضاف ارزيقات: "بعد ذلك قام احد المطلوبين بتسليم نفسه للشرطة، وبعد سماع اقواله افاد انه كان يركب خلف شخص أخر هو كان يقود دراجة نارية من حملة الهوية الزرقاء وقمت باعطائه الأمر بالإسراع والاستمرار، وأدى ذلك لدهس الشرطي، علما أن سائق الدراجة لاذ بالفرار إلى داخل الخط الأخضر".

وأشار إلى انه تم إحالة  الشخص المشتبه به مع الدراجة إلى جهة الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

النضال الشعبي تدعو للوحدة الوطنية بوصلة النضال لتعزيز المسيرة نحو الدولة

النضال الشعبي تدعو للوحدة الوطنية بوصلة النضال لتعزيز المسيرة نحو الدولة

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين وتعتقل عدداً منهم قرب باب حطة بالاقصى

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين وتعتقل عدداً منهم قرب باب حطة بالاقصى

الأردن: الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالاقصى انتهاكاً للقانون الدولي

الأردن: الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالاقصى انتهاكاً للقانون الدولي

صحيفة إسرائيلية: ارتفاع معدل هدم المباني الفلسطينية في العام 2019

صحيفة إسرائيلية: ارتفاع معدل هدم المباني الفلسطينية في العام 2019

الصحة: ضبط مريضين هربا من مستشفى الأمراض النفسية ببيت لحم

الصحة: ضبط مريضين هربا من مستشفى الأمراض النفسية ببيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدعو للوحدة الوطنية بوصلة النضال لتعزيز المسيرة نحو الدولة

النضال الشعبي تدعو للوحدة الوطنية بوصلة النضال لتعزيز المسيرة نحو الدولة

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق يطا بمدينة الخليل

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير عماد الرفاعي بعد اعتقال استمر (16) عامًا

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

البرغوثي: إسرائيل تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ في قلقيلية

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ في قلقيلية

الأردن: الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالاقصى انتهاكاً للقانون الدولي

الأردن: الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالاقصى انتهاكاً للقانون الدولي

الخارجية الفلسطينية: قرارات &#34;نفتالي بينت&#34; الاستعمارية تقويض للحلول التفاوضية

الخارجية الفلسطينية: قرارات "نفتالي بينت" الاستعمارية تقويض للحلول التفاوضية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

منوعات

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

عربي

اعتبارا من الاربعاء.. &#34;مصر للطيران&#34; تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

اعتبارا من الاربعاء.. "مصر للطيران" تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج