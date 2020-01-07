روحاني وماكرون يبحثان تداعيات اغتيال قاسم سليماني والاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس الإيراني، حسن روحاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات اغتيال قاسم سليماني والأمن الإقليمي والاتفاق النووي.



وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن روحاني وماكرون بحثا هاتفيا لمدة ساعة التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعيات اغتيال قاسم سليماني والأمن الإقليمي والاتفاق النووي والخطوة الإيرانية الخامسة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي.