دولي

استئناف مراسم دفن قاسم سليماني بمدينة كرمان بعد توقفها لساعات

استئناف مراسم دفن قاسم سليماني بمدينة كرمان بعد توقفها لساعات
من جنازة قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني قد استؤنفت في مسقط رأسه بعد توقفها لساعات نتيجة سقوط قتلى وجرحى.

وكان عشرات القتلى والجرحى سقطوا اليوم خلال تدافع المشيعيين لجنازة سليماني في مدينة كرمان جنوبي شرق البلاد، حيث أكدت آخر الاحصائيات للضحايا، وقوع 56 قتيلاً  (35 رجلا و 21 امرأة) و 213 جريحا.

ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ 5 ملايين شخص.

وتدافع المشيعون اليوم في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وملأوا الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسلقوا الهضاب المواجهة للمدينة ليتسنى لهم مشاهدة موكب التشييع.

وقال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني أمام عشرات الآلاف من المشيعين في مدينة كرمان "سننتقم بقوة من العدو وسيكون ردنا قويا وحازما". وهتف كثير من المشيعين "الموت لأمريكا" ولوحوا بالأعلام الإيرانية.

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