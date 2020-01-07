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الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة

الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
نفت المتحدثة الإعلامية باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر، ما روجته بعض وسائل الإعلام حول عدم قيام الرئيس قيس سعيد بالزيارات الخارجية، بسبب "خوفه من ركوب الطائرة".

وقالت النيفر في مداخلة هاتفية عبر برنامج (أحلى صباح): "إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد سيؤدي أول زيارة للجزائر وأنه تلقى دعوة رسمية في ذلك.. أنّها إشاعة لا أساس لها من الصحة"، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).

وأشارت، إلى أن سعيد يرى أنه ليس من باب المسؤولية الانطلاق في الزيارات الخارجية قبل إتمام مسار تكوين الحكومة، رغم وجود العديد من الدعوات المبرمجة.

واستغربت المتحدثة الإعلامية باسم الرئاسة، ترويج مثل هذه الشائعة، وقالت: ''كما لو أن قيس سعيد لم يستقل الطائرة في حياته''، مضيفة أنه "سبق له السفر بالطائرة في عديد المناسبات".

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