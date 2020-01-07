اعتبارا من الاربعاء.. "مصر للطيران" تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

مصر للطيران

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت شركة "مصر للطيران"، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد لمدة 48 ساعة، اعتبارا من يوم الأربعاء، نظرا للظروف الأمنية "غير المستقرة".



وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني المصرية، باسم عبد الكريم، تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد لمدة 48 ساعة، بدءا من يوم الأربعاء حتى الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال عبد الكريم: "إن قرار التعليق جاء نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، وحفاظا على سلامة الركاب والطائرات، لحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".



وأضاف: "تتابع وزارة الطيران المدني الموقف أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع، واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".



وكانت شركتا الطيران "الملكية" الأردنية و"الخليج" البحرينية، قد أعلنتا تعليق رحلاتهما من وإلى العاصمة العراقية بغداد، الجمعة.



وتأتي هذه الإجراءات بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.