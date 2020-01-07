الصحة: ضبط مريضين هربا من مستشفى الأمراض النفسية ببيت لحم



وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً، قام أربعة مرضى تعاونوا على خلع حديد قاعة الفسحة والهرب من الجهة الخلفية للمستشفى.



وقالت الوزارة: "إن المرضى الهاربين لا يشكلون أي خطر على المجتمع"، موضحة أن جهوداً بذلتها محافظة بيت لحم والأجهزة الأمنية لإحضارهم للمستشفى لاستكمال علاجهم، حيث جرى ضبط اثنين منهم، فيما أبلغ أهل المريض الثالث عن مكان تواجد ابنهم لإعادته للمستشفى.



وتابعت الوزارة أنها شكلت لجنة لمعرفة ملابسات وحيثيات الموضوع، للعمل على عدم تكرار هذا الأمر.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنه جرى ضبط مريضين من أصل أربعة، بعد تمكنهم اليوم من الهروب من داخل مستشفى الأمراض النفسية ببيت لحم حيث يتلقون العلاج.