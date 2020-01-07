الجيش الليبي يسيطر على منطقة الوشكة غرب سرت ويواصل تقدمه باتجاه مصراتة

قوات الجيش الوطني الليبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (روسيا اليوم)، أن ‏‎قوات "الجيش الوطني الليبي"، واصلت تقدمها باتجاه مدينة مصراتة، مؤكدا سيطرتها على منطقة الوشكة الواقعة غربي ‎سرت.



وتحدثت وسائل إعلام، عن سيطرة قوات الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة.



وأشارت إلى أن سلاح الجو التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات.



وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة "قوات الجيش الوطني" على مدينة سرت بشكل كامل، بعملية خاطفة استغرقت ثلاث ساعات.