دولي

تأجيل دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه

تأجيل دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه
جنازة قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إنه نتيجة لحادث تدافع، تم تأجيل دفن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل يوم الجمعة في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة.

وكان 50 شخصا على الأقل قد قتلوا، وأصيب 213 آخرون، الثلاثاء، خلال جنازة قاسم سليماني بمدينة كرمان، مسقط رأسه، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ووصل جثمان سليماني، الثلاثاء، إلى مسقط رأسه ليدفن هناك، وشاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث التدافع.

وكان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.

وأثار مقتله تهديدات إيرانية جديدة للمصالح الأميركية، إلى جانب تهديدات من جماعات طهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.

أخبار ذات صلة

ألمانيا تسحب جزءا من قواتها الموجودة في العراق

ألمانيا تسحب جزءا من قواتها الموجودة في العراق

صحيفة بريطانية: القوات الأمريكية تغادر مواقع غير حصينة شمال بغداد

صحيفة بريطانية: القوات الأمريكية تغادر مواقع غير حصينة شمال بغداد

&#34;قاطعًا مسافة 12 ألف كيلومتر&#34; دخان حرائق أستراليا يصل أميركا الجنوبية

"قاطعًا مسافة 12 ألف كيلومتر" دخان حرائق أستراليا يصل أميركا الجنوبية

ارتفاع أعداد قتلى تدافع تشييع قاسم سليماني إلى 40 شخصًا

ارتفاع أعداد قتلى تدافع تشييع قاسم سليماني إلى 40 شخصًا

معارضة تركية تهدد أردوغان بلقاء بشار الأسد

معارضة تركية تهدد أردوغان بلقاء بشار الأسد

ترامب: سليماني كان من المفترض أن يُغتال قبل 15 عامًا

ترامب: سليماني كان من المفترض أن يُغتال قبل 15 عامًا

إيران: لدينا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

إيران: لدينا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

مقتل 30 شخصا بتفجير في نيجيريا

مقتل 30 شخصا بتفجير في نيجيريا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

حماس: تكثيف البناء الاستيطاني في الأغوار يهدف لفرض سياسة أمر واقع

حماس: تكثيف البناء الاستيطاني في الأغوار يهدف لفرض سياسة أمر واقع

الخضري: ليكن 2020 عام نهاية الحصار المفروض على غزة

الخضري: ليكن 2020 عام نهاية الحصار المفروض على غزة

أوقاف غزة: ترتيبات موسم العمرة تسير وفق المتفق عليه مع مصر

أوقاف غزة: ترتيبات موسم العمرة تسير وفق المتفق عليه مع مصر

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم باسم الأسير أحمد زهران

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم باسم الأسير أحمد زهران

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر غدًا عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر غدًا عبر معبر رفح

مصرع طفل دهسًا من قبل والدته جنوب الخليل

مصرع طفل دهسًا من قبل والدته جنوب الخليل

منوعات

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

عربي

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا

تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا