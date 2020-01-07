هل ستُصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بشكل شهري؟

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خاص دنيا الوطن

أعلن داوود الديك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن وزارته تحاول جعل مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة، تكون شهرية، على أن تصرف بشكل شهري.



وقال الديك لـ"دنيا الوطن": "نحاول أن تكون مخصصات الشؤون الاجتماعية، شهريا، على أن يتم صرفها بشكل شهري مثلها مثل الرواتب".



واضاف الديك: "إن ذلك أفضل للاسر المستفيدة، كما أن ذلك يعمل على امكانية التعديل على الدفعات بأن تكون سريعة ومباشرة، وبالتالي التوجه الاساسي هو التخفيف عن الاسر الفقيرة".



واشار الديك إلى أن هذا الجهد مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، لافتا إلى أنه سيتم استكمال المشاورات والمباحثات مع الجهات المانحة وتحديدا مع الاتحاد الاوروبي، لهذا البرنامج.