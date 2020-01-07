بوتين للأسد: قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "في سياق محادثاته مع الأسد، أشار بوتين إلى أنه يمكن الآن أن يعلن بثقة، قطع مسافة كبيرة تجاه إعادة بناء الدولة السورية، ووحدة أراضيها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "أشار بوتين أيضا إلى أنه يمكن بالعين المجردة، مشاهدة بوادر عودة الحياة السلمية إلى شوارع دمشق".



وذكر الكرملين، أن بوتين تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية.



يتبع..