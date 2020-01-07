عربي

بوتين للأسد: قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها

بوتين للأسد: قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "في سياق محادثاته مع الأسد، أشار بوتين إلى أنه يمكن الآن أن يعلن بثقة، قطع مسافة كبيرة تجاه إعادة بناء الدولة السورية، ووحدة أراضيها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "أشار بوتين أيضا إلى أنه يمكن بالعين المجردة، مشاهدة بوادر عودة الحياة السلمية إلى شوارع دمشق".

وذكر الكرملين، أن بوتين تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية.

يتبع.. 

أخبار ذات صلة

الجيش الليبي يسيطر على منطقة الوشكة غرب سرت ويواصل تقدمه باتجاه مصراتة

الجيش الليبي يسيطر على منطقة الوشكة غرب سرت ويواصل تقدمه باتجاه مصراتة

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

مقتدى الصدر لترامب: أتهدد الشعب العراقي بالجوع يا ابن الملاهي والنوادي الليلية

مقتدى الصدر لترامب: أتهدد الشعب العراقي بالجوع يا ابن الملاهي والنوادي الليلية

تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا

تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا

البنتاغون ينفي أي نية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

البنتاغون ينفي أي نية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

شاهد: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد

شاهد: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

حماس: تكثيف البناء الاستيطاني في الأغوار يهدف لفرض سياسة أمر واقع

حماس: تكثيف البناء الاستيطاني في الأغوار يهدف لفرض سياسة أمر واقع

الخضري: ليكن 2020 عام نهاية الحصار المفروض على غزة

الخضري: ليكن 2020 عام نهاية الحصار المفروض على غزة

أوقاف غزة: ترتيبات موسم العمرة تسير وفق المتفق عليه مع مصر

أوقاف غزة: ترتيبات موسم العمرة تسير وفق المتفق عليه مع مصر

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم باسم الأسير أحمد زهران

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم باسم الأسير أحمد زهران

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر غدًا عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر غدًا عبر معبر رفح

مصرع طفل دهسًا من قبل والدته جنوب الخليل

مصرع طفل دهسًا من قبل والدته جنوب الخليل

منوعات

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

عربي

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا

تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا