دولي

صحيفة بريطانية: القوات الأمريكية تغادر مواقع غير حصينة شمال بغداد

صحيفة بريطانية: القوات الأمريكية تغادر مواقع غير حصينة شمال بغداد
انسحاب القوات الأمريكية من العراق "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، عن مصادر عسكرية في بغداد، أن القوات الأمريكية نفذت عملية محدودة بإعادة انتشارها في مواقع قرب العاصمة العراقية، استعدادا لمرحلة جديدة من المواجهة مع القوى الموالية لإيران بالعراق.

وبحسب الصحفية البريطانية، قالت المصادر: "إن القوات الأمريكية أخلت مواقع غير حصينة شمال العاصمة العراقية، ونقلت جنودا ومعدات إلى قواعد عسكرية شمال بغداد وغربها"، مؤكدة أن العملية بدأت فجر السبت، واكتملت فجر اليوم الثلاثاء.

أضافت المصادر: "إن هذه العملية تندرج تحت بند تقييم ساحة العمليات، في ظل تزايد التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية في العراق، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس".

وسبق أن تناقلت وسائل الإعلام وثيقة يبلغ فيها التحالف الدولي السلطات العراقية بأنه سيعيد انتشار قواته  في العراق استعدادا لمغادرته، استجابة لقرار البرلمان العراقي.

وعلى الرغم من أن واشنطن نفت على أرفع المستويات وجود أي خطط للانسحاب، إلا أن الحقيقة أن قواتها غادرت بضعة مواقع قرب بغداد فعلا، سبق لها أن تعرضت لهجمات صاروخية مميتة.

وأخلت القوات الأمريكية قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين شمال بغداد كليا من جنودها ومعداتها، تاركة طائرات (F16) الأربع التي يملكها العراق هناك بلا خبراء تشغيل أو صيانة.

وكانت القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي قبل أشهر، تسبب في مقتل جنود عراقيين.

وتحدث النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي صراحة عن هذا الأمر، وقال إن القوات الأمريكية بدأت فعلا عملية انسحاب من المناطق الشيعية في البلاد، على أن تعيد انتشارها في مناطق سنية وكردية.

ووفقاً لمراقبين، فإن عملية إعادة الانتشار التي نفذتها القوات الأمريكية فجر الثلاثاء، قد تعقبها عمليات مماثلة، تؤكد نية الولايات المتحدة استمرار العمل مع شركائها السنة والكرد في العراق، بعدما تعقدت علاقتها مع الشيعة.

وكشف تسجيل مسرّب لجلسة البرلمان التي شهدت التصويت على إخراج القوات الأمريكية، عن تحذير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جميع الأعضاء الشيعة في مجلس النواب، بأنهم يرتكبون خطأ كبيرا بهذا القرار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يمكنها أن تتسبب بأضرار كبيرة للعراق في حال قرر معاداتها.

أخبار ذات صلة

&#34;قاطعًا مسافة 12 ألف كيلومتر&#34; دخان حرائق أستراليا يصل أميركا الجنوبية

"قاطعًا مسافة 12 ألف كيلومتر" دخان حرائق أستراليا يصل أميركا الجنوبية

ارتفاع أعداد قتلى تدافع تشييع قاسم سليماني إلى 40 شخصًا

ارتفاع أعداد قتلى تدافع تشييع قاسم سليماني إلى 40 شخصًا

معارضة تركية تهدد أردوغان بلقاء بشار الأسد

معارضة تركية تهدد أردوغان بلقاء بشار الأسد

ترامب: سليماني كان من المفترض أن يُغتال قبل 15 عامًا

ترامب: سليماني كان من المفترض أن يُغتال قبل 15 عامًا

إيران: لدينا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

إيران: لدينا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

مقتل 30 شخصا بتفجير في نيجيريا

مقتل 30 شخصا بتفجير في نيجيريا

نتنياهو: اغتيال سليماني حدث يخص أمريكا ولا علاقة لنا به

نتنياهو: اغتيال سليماني حدث يخص أمريكا ولا علاقة لنا به

الإعلام الإسرائيلي: الجيش أطلق النار صوب مجموعة مسلحة حاولت التسلل من طولكرم

الإعلام الإسرائيلي: الجيش أطلق النار صوب مجموعة مسلحة حاولت التسلل من طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

حماس: تكثيف البناء الاستيطاني في الأغوار يهدف لفرض سياسة أمر واقع

حماس: تكثيف البناء الاستيطاني في الأغوار يهدف لفرض سياسة أمر واقع

الخضري: ليكن 2020 عام نهاية الحصار المفروض على غزة

الخضري: ليكن 2020 عام نهاية الحصار المفروض على غزة

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم باسم الأسير أحمد زهران

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم باسم الأسير أحمد زهران

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر غدًا عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر غدًا عبر معبر رفح

مصرع طفل دهسًا من قبل والدته جنوب الخليل

مصرع طفل دهسًا من قبل والدته جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل أبا ونجليه من جنين

الاحتلال يعتقل أبا ونجليه من جنين

منوعات

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

ستة مواقف محرجة تعرّضت لها أحلام

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

شاهد: مشهد نادر لرقص عادل امام مع فيفي عبده بحفل زفاف عامر منيب

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

أول تعليق من طارق العريان على خبر انفصاله عن أصالة

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

شاهد: ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

عربي

الكرملين: بوتين يصل إلى دمشق ويلتقي الأسد

الكرملين: بوتين يصل إلى دمشق ويلتقي الأسد

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

البنتاغون ينفي أي نية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

البنتاغون ينفي أي نية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق