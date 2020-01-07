شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتاة عند باب الرحمة
من مكان الاعتقال
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان وفتاة من أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، بعد أن اعتدت على المصلين.

جاء بعد ساعات من تصدي المصلين صباحا لمحاولات المتطرف ايهود غليك سرقة كمية من تراب المسجد الأقصى أثناء اقتحامه.

واستدعت شرطة الاحتلال القوات الخاصة وعززت تواجدها في محيط باب الرحمة قبل أن تعتدي على الشبان بطريقة وحشية، وتنقلهم لمركز التحقيق في البلدة القديمة.

وكان مجموعة من المستوطنين برئاسة يهودا غليك قد اقتحموا المسجد صباح اليوم، وقاموا بجولة استفزازية في جنباته.

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