إذاعة جيش الاحتلال: جندي إسرائيلي وضع أفعى سامة داخل سيارة فلسطينية

جنود إسرائيليين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن جنديًا إسرائيليًا قام بوضع أفعى سامة داخل مركبة أجرة فلسطينية عقب تفتيشها؛بعد مرور سائق السيارة عن حاجز إسرائيلي برفقة عائلته شمال الضفة الغربية.



وأوضحت الإذاعة أن أحد جنودها قام بوضع الأفعى في السيارة، بعد أن تفاجئ السائق الفلسطيني نضال سعيد من قرية بيت دجن شرق نابلس بوجودها، وأبلغ الأجهزة الفلسطينية بالحادثة.



وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الأمن الفلسطيني، تواصل مع مسؤولي الجيش الإسرائيلي وأبلغهم بالحادثة وجرى فتح تحقيق فيها.



وفي نتائج التحقيق، قرر الجيش الإسرائيلي وضع الجندي في الحبس العسكري لمدة 18 يوماً فقط.