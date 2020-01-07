شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020

الأوقاف بغزة تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء في 2020
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عن عزمها إطلاق مشروع تقييم أداء الخطباء لعام 2020م.

وأوضح د. وليد عويضة مدير عام الوعظ والإرشاد أن إدارته قررت إطلاق هذا المشروع في إطار سعيها لتطوير الخطاب المنبري من حيث الأداء والجودة معًا. مشيرًا إلى أن الخطباء هم الأدوات الفاعلة في تحقيق هذا التطور والنجاح.

ونوه عويضة إلى أن عملية التقييم ستتم وفقًا لمجموعة من الأسس والمعايير العلمية التي ستعطي مؤشرات واضحة حول أداء الخطباء ومن ثم التطوير والارتقاء بالأداء المنبري"

وأضاف: "تم إعداد استبانة التقييم التي تشتمل على جملة من المعايير كوقت الحضور إلى الخطبة ومدتها الزمنية ومناسبة موضوعها، وقوة المادة العلمية والاستشهاد بالنصوص الصحيحة".

وتابع: "ومن المعايير أيضًا حكمة الخطيب، وتجنبه للقضايا المُفرقة والمٌنفرة، ومهاراته في التحدث والإلقاء، وشكله وهيئته، وتكامل الخطبة، وترابطها وتسلسلها، وسلامة اللغة ومدى تفاعل الجمهور معها، واستفادته منها".

وأكد مدير عام الوعظ أن نخبة من أصحاب الرأي والشخصيات الوازنة علميًا سيشاركون في عملية التقييم التي ستبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة الموافق 10/1/2020م، مشددًا على أنه سيتم العمل الجاد بمقتضى نتائج عملية التقييم بما يخدم الخطاب المنبري والارتقاء بأداء الخطباء.

ونوه عويضة أنه بإمكان جمهور المواطنين أيضًا المساهمة في تقييم أداء الخطباء عبر تطبيق برنامج الخطباء والوعاظ المتوفر على موقع الوزارة.

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