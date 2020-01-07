شؤون فلسطينية

حماس: تكثيف البناء الاستيطاني في الأغوار يهدف لفرض سياسة أمر واقع

حماس: تكثيف البناء الاستيطاني في الأغوار يهدف لفرض سياسة أمر واقع
شعار حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء: إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في مستوطنات الأغوار هو استمرار للهجمة الشرسة التي تتعرض لها والتي مرت بمراحل متعددة عبر تهجير أهالي القرى البدوية والتضييق في مساحات الرعي بحجة المناطق العسكرية.

وذكرت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "تكثيف البناء الاستيطاني في مستوطنات الأغوار وكافة المستوطنات في الضفة هو من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على أرضنا المحتلة والتي يتبعها الاحتلال في محاولة انتزاع شرعية لمشروعه الاستيطاني عبر  زيادة الكثافة السكانية للمستوطنين".

وأكدت أن مواجهة المشروع الاستيطاني وتبعاته على المشروع الوطني الفلسطيني، تتطلب جهدا وطنيا جماعيا لاستنهاض جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف أمام سرقة الأراضي وحرمان الفلسطيني من حقوقه في أرضه ومقدراته لبناء وطن كامل السيادة.

وختم حماس تصريحاتها بالقول: "نؤكد على أن خيار المقاومة الذي جعل مستوطنات الضفة مدنا للأشباح خلال إنتفاضة الأقصى، وقلب معادلة استقدام المستوطنين، هو الخيار القادر على كسر عقلية الاحتلال التوسعية الاستيطانية التي تقوم على إلغاء الأخر وشطب حقوقه".

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